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Dünya Bankası Başkanı Malpass'dan borç servisini askıya alma girişimini 2021 sonuna kadar uzatma çağrısı

Dünya Bankası Başkanı Malpass, birçok ülkenin hala Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini ve likidite sıkıntısı yaşadığını belirterek, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, 2021'in sonuna kadar uzatılması gerektiğini ifade etti.
Dünya Bankası Başkanı Malpass'dan borç servisini askıya alma girişimini 2021 sonuna kadar uzatma çağrısı

David Malpass, 5 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi London School of Economics (LSE) tarafından düzenlenen "Yeşil, kapsayıcı ve dirençli bir toparlanma sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu eşitsizlikle mücadele" başlıklı video konferans etkinliğinde, değerlendirmelerde bulundu.

Yoksulluk, iklim değişikliği ve eşitsizliğe verilen yanıtların, çağın belirleyici seçimleri olacağını dile getiren Malpass, iklime zarar vermeden, çevreyi bozmadan veya yüz milyonlarca aileyi yoksulluk içinde bırakmadan sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyümeyi sağlayan çözümlere acilen geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoksul ülkelerin rekor düzeydeki borç yükleriyle mücadele ettiğine dikkati çeken Malpass, G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, geçen yıl mayıs ve aralık aylarında, 43 ülkenin yaklaşık 5,7 milyar dolarlık borç ödemesini ertelemesini sağladığını, ancak 7,3 milyar dolara kadar daha fazla tasarrufun beklendiğini kaydetti.

"G20 ülkelerinin talimat vermesi ve teşvik oluşturması gerekiyor"
Malpass, tüm alacaklıların katılmaması nedeniyle borçların beklenenden az hafiflediğini belirterek, Paris Kulübü dışındaki büyük alacaklıların girişime kısmen katıldığını, tahvil sahipleri ve özel alacaklıların ise kriz boyunca borç ödemelerini toplamaya devam ettiğini anlattı.

Son deneyimin, ticari alacaklıların borç erteleme girişimlerine "gönüllü katılım" çağrılarına uymayacağını gösterdiğine işaret eden Malpass, şu görüşleri paylaştı:

"G20 ülkelerinin, ulusal politika bankaları da dahil olmak üzere, tüm kamu ikili alacaklılarına borç erteleme çabalarına katılmaları için talimat vermeleri ve teşvikler oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, kendi yetki alanlarındaki özel alacaklıları, düşük gelirli ülkeler için devlet borçlarının hafifletilmesi çabalarına tam olarak katılmaya zorla teşvik etmeleri gerekir."

Daha fazla katılımı teşvik etmek için G7 ülkeleri tarafından dikkate alınması gereken önlemlere de değinen Malpass, "Birçok ülke hala Kovid-19 ile mücadele ettiği ve likidite sıkışıklığı yaşadığı için G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin, 2021'in sonuna kadar bir kez daha uzatılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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