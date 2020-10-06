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Dünya Bankası: Borç servisinin askıya alınması önemli bir geçici önlem ancak yeterli değil

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, borcun ödemeleri azaltmadığını belirterek, "Borç servisinin askıya alınması önemli bir geçici önlem ancak yeterli değil" dedi.
Dünya Bankası: Borç servisinin askıya alınması önemli bir geçici önlem ancak yeterli değil

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen en yoksul ülkelere yönelik borç servisinin askıya alınması girişiminin önemli ancak yeterli olmadığını belirterek, "Borç ödemeleri azaltılmıyor, sadece erteleniyor. Bu, borç tünelinin sonunu aydınlatmıyor." ifadesini kullandı.

Malpass, Frankfurt Finans ve İşletme Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 salgınının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantılarında Kovid-19 salgını ile borçlara odaklanılacağını belirten Malpass, ayrıca toplantılarda beşeri sermaye, iklim değişikliği ve dijital kalkınma konularının tartışılacağını aktardı.

Malpass, salgının dünyanın her köşesinde geçim kaynaklarını etkilediğine işaret ederek, aşırı yoksulluğu sona erdirme, medyan geliri artırma ve refah yaratma konusunda dünya çapında gösterilen çabalarda benzeri görülmemiş bir gerilemeye neden olduğunu anlattı.

Salgın ve küresel resesyonun dünya nüfusunun yüzde 1,4'ünden fazlasını aşırı yoksulluğa itebileceğine dikkati çeken Malpass, ekonomik gerilemenin daha geniş ve derin olduğunu dile getirdi.

"Borçların hafifletilmesi konusunda daha birçok adım atılmalı"
Malpass, G20, G7 ve Paris Kulübü tarafından onaylanan Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu girişimin en yoksul ülkelere ek mali alan sağlamak için hızlı ve koordineli bir müdahaleyi mümkün kıldığını ifade etti. 

Eylül ortası itibarıyla 43 ülkenin tahmini 5 milyar dolarlık borç sevisini askıya alma işleminden yararlandığını kaydeden Malpass, borçların hafifletilmesi konusunda daha birçok adımın atılması gerektiğini vurguladı.

Malpass, "Borç servisinin askıya alınması önemli bir geçici önlem ancak yeterli değil. Birincisi, alacakların birçoğu buna katılmıyor, borçların hafifletilmesini mali ihtiyaçları karşılayamayacak kadar sığ bırakıyor. İkincisi, borç ödemeleri azaltılmıyor, sadece erteleniyor. Bu, borç tünelinin sonunu aydınlatmıyor." dedi.

Kovid-19'un başlangıcından bu yana yüksek borç yükünün getirdiği zorluğun birçok işletmenin ödeme gücünü tehlikeye atacak şekilde arttığına işaret eden Malpass, işletmelerin yüzde 50'sinin gelecek yıl borç servisi maliyetlerini ödeyecek kadar nakde sahip olmadığının tahmin edildiğini aktardı.

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