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Dünya Bankası'ndan Burundi'nin sağlık sektörüne ​54,6 milyon dolar destek

Dünya Bankası, sağlık sektörünü iyileştirmek amacıyla Doğu Afrika ülkesi Burundi'ye 54,6 milyon dolar destek verecek.
Dünya Bankası'ndan Burundi'nin sağlık sektörüne ​54,6 milyon dolar destek

Dünya Bankası Burundi temsilcisi Veronique Kabongo, alınan destek kararıyla ilgili Bujumbura'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kabongo, Burundi'deki sağlık sektörünün kalkınması amacıyla Dünya Bankası tarafından 54,6 milyon dolar destek verilmesi kararı alındığını belirtti.

Yapılan yardımla Burundi'de özellikle hamile kadınlar ve 5 yaş altı çocukların ücretsiz tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan paranın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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