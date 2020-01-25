Dünya basını Elazığ depremini böyle gördü...

Dün akşam saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Dünya basını ise depremi, Türkiye'nin fay hattındaki yerini ve güncel bilgileri paylaştı

ABD merkezli CNN International, depremle ilgili gelişmeleri bölgedeki muhabirleri aracılığıyla aktardı. İran, Suriye ve Lübnan'da da depremin etkilerinin yaşandığı, Türkiye'de 500 binden fazla insanın sarsıntıyı çok güçlü bir şekilde hissettiği belirtildi.

Reuters haber ajansı, dün akşam saatlerinde 'Türkiye'nin doğusunda güçlü deprem' başlığıyla sarsıntıyı duyurdu. Bölgeden çok sayıda fotoğraf geçen ajans, enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarını da abonelerine servis etti.

İsrail gazetesi Haaretz, depremin İsrail'in güneyine yakın bölgede meydana geldiğini söylerken, ölü ve yaralı bilgisini paylaşıp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yer verdi.

Russia Today, Türkiye'deki depremin anbean görüntülerine, sosyal medya görüntülerine yer verirken, New York Times gazetesi, Türk basınına dayanarak yer verdiği haberlerinde depremin oldukça güçlü olduğunu ve çevre ülkelerden de hissedildiğini aktardı. Aynı zamanda 2010 yılında Elazığ'da yaşanan deprem ile sonuçlarına, 1999 depremine de yer verdi.

HAVA ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Independent gazetesi ölü ve yaralı bilgilerini paylaştığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarına yer verilerek, AFAD'ın çalışmalarına değindi.

Telegraph gazetesi, bölgede yaşayan bazı vatandaşların afetten etkilendiği açıklamalarına yer verdi. Sarsıntı sırasında evlerindeki eşyaların nasıl gidip geldiğini, ne kadar korktuklarını anlatan ifadeleri aktarıldı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Dail Mail de, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerini aktararak, sarsıntının yaşandığı anlar ve kurtarma çalışmalarından videolar yayınlandı.

Guardian gazetesi, geniş yer ayırdığı haberinde, özellikle hava derecesinin düşük oluşuna dikkat çekerken, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açıklamalarına da yerdi.

İran basını da Türkiye'deki depreme geniş yer vererek, başsağlığı dileklerinde bulundu.