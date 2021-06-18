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Dünya çocukları ve 23 Nisan yarışması'nın finalistleri ödüllendirildi

Mamak Belediyesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Dünya Çocukları ve 23 Nisan” konulu resim, şiir ve komposizyon yarışmasının finalistleri belli oldu.
Dünya çocukları ve 23 Nisan yarışması'nın finalistleri ödüllendirildi

COVİD-19 pandemisi nedeniyle 23 Nisan’da gerçekleştirilemeyen ödül töreni Mamak Belediyesi ev sahipliğinde, Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi Uyanık Kütüphane’de gerçekleştirildi. Törene Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, meclis üyeleri ve finalist öğrenciler katıldı. 25 ilçedeki ilkokul ve ortaokullar arasında gerçekleşen yarışmada 15 finalist ödüllerini Sırmalı, Akpınar, Köse’nin elinden aldı. 

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Köse’den çocuklara nasihatler

Çocukların evlerinde kaldığı sürede, güzel ve eğlenceli vakitler geçirmesi için çalışmalar düzenlediklerini kaydeden Başkan Köse,”Gönül isterdi ki bu 23 Nisan'ı çocuklarımızın okullarında cıvıl cıvıl koşturduğu alanlarda coşkuyla hep birlikte kutlayabilelim ancak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçlamıştık. Salgın nedeniyle ertelediğimiz yarışmamızın ödül törenini bugün gerçekleştiriyoruz.  Bu yarışmanın kazananı yarışmaya katılan tüm çocuklarımızdır. Hepsini tebrik ediyorum” dedi. Çocuklara nasihatlerde de bulunan Köse, “Sevgili çocuklar bilmeniz gereken şeyler de var elbette.Dürüst olmayı bileceksiniz, çalışkan olmayı bileceksiniz,vatan sevgisini bileceksiniz, bayrak sevgisini bileceksiniz,barışı, kardeşliği bileceksiniz,birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz,onurlu olmayı bileceksiniz,sorumluluk nedir bileceksiniz, Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz, Çanakkale'yi bileceksiniz, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz,15 Temmuz’u bileceksiniz.19 Mayıs ne demek, Samsun ne demek bileceksiniz, 29 Ekim nedir bileceksiniz. Yani sevgili çocuklar, ödeviniz biraz ağır, yolunuz uzun. Biz de güveniyoruz. Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak” dedi.
 

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