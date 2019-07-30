  • BIST 103.373
  • Altın 256,841
  • Dolar 5,6029
  • Euro 6,2353
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Dünya doğal kaynakları bugün tükendi

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) kuruluşunun verilerine göre, 2019 yılında dünyanın insanoğluna bir senede verebileceği ekolojik kaynaklar bugün tükendi.
Dünya doğal kaynakları bugün tükendi

ABD, Belçika ve İsviçre merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Küresel Ayak İzi Ağı bugün, yeryüzündeki okyanus ve ormanların bir senede emebileceği karbondioksit (Co2) gazı limitinin dolduğunu açıkladı. Kuruluş, bugünden itibaren, insan üretimi sonucu ortaya çıkan bir senelik ‘sera gazının’ okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini geçtiğini duyurdu.

29 Temmuz tarihi ile başlayan, yeryüzündeki okyanus ve ormanların 1 senede emebileceği Co2 gazı limitinin dolduğu gün, yani insan üretimi sonucu ortaya çıkan 1 senelik "sera gazının" bu tarihten itibaren okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini geçmiş durumda olduğunu açıkladı. Bu sembolik tarih 20 sene önce 1999 senesinde, 29 Eylül olarak belirlenmişti.

İnsanların bugünkü yaşam tarzları ile bir yıl yaşayabilmeleri için ortalama 1,75 Dünya gerekiyor. Bu rakam, ülkelerin yaşam tarzlarına göre değişiyor. Örneğin, tüm dünyanın, Fransızların bugünkü yaşam tarzı ile yaşayabilmeleri için 2,7 Dünya,  Amerikalılar için 5 Dünya gerekirken; Almanlara 3, İsviçrelilere ve Japonlara 2,8 Dünya gerekiyor.

Dünyada yaşayan tüm insanların Hindistanlıların yaşam tarzını almaları durumunda ise 0,7 Dünya bir sene yaşamak için yetiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsyan faciaya dönüştü: 52 ölü30 Temmuz 2019 Salı 04:04
  • Amerika'ya güvenli bölge resti30 Temmuz 2019 Salı 04:04
  • İsrail zulmü sınır tanımıyor30 Temmuz 2019 Salı 04:00
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
  • Meyve sebzeyi una dönüştürüp sosyal medyadan satıyor29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
  • Gri kategoride yer alan terörist yakalandı29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
  • Genç kız o anları anlattı: Boğarak öldürecekti29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:52
  • Rusya duyurdu: Türkiye ile birlikte vurduk29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
  • İstanbul Havalimanı’nda 1 ton 217 kilogram Pangolin pulu ele geçirildi29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
  • KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti