  • BIST 1.551
  • Altın 418,298
  • Dolar 7,0529
  • Euro 8,5562
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı

Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre rekor artışla 3,2 milyona ulaştı. Söz konusu satışların yüzde 84,4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.
Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı

AA muhabirinin EV-volumes.com ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünyada otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 14 geriledi.

Küresel elektrikli araç satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla elektrikli araç satışlarında patlama yaşandı.

Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Böylece, geçen yıl elektrikli araç satışları 2019'da satılan 2,1 milyona araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 3,2 milyon adet oldu.

Bu artışla, dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı ise 2019'daki yüzde 2,5 seviyesinden 2020'de yüzde 4,2'ye yükseldi.

Avrupa ve Çin lider
Avrupa'daki elektrikli araç satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüdü ve toplam 1 milyon 395 bin elektrikli araç satıldı. Avrupa'daki satışların artmasında yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla bu alanda sağlanan teşvikler ve arzdaki büyüme etkili oldu.

Çin'de geçen yıl satılan 1 milyon 337 bin elektrikli araç bir önceki yıla göre yüzde 12 yükseldi. Böylece, dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 84,4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

ABD'de 2020'de satılan elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 328 bin oldu. Kalan yaklaşık 149 bin elektrikli araç ise diğer ülkelerde satılırken, Japonya, Kanada ve Avustralya'da elektrikli araç satışları düştü.

Bu yıl 4,6 milyon elektrikli araç satışı bekleniyor
Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4,6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yılki büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin'in öncü olması bekleniyor.

IEA'ya göre, 2050'de sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçların küresel araç pazarındaki payının 2030'da yüzde 50 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Şubat 2021 Çarşamba 10:06
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Şubat 2021 Çarşamba 10:05
  • BDDK'den bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin düzenleme10 Şubat 2021 Çarşamba 10:05
  • DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak10 Şubat 2021 Çarşamba 10:04
  • Diyarbakırlılar, altındaki düşüşle kuyumculara koştu10 Şubat 2021 Çarşamba 09:38
  • Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerine 115 sürekli işçi alacak10 Şubat 2021 Çarşamba 09:26
  • Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • IMF Rusya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulundu10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti