Dünya gençleri Kızılcahamam’da buluşacak

Kızılcahamam Belediyesi ve Anka Gençlik Derneği işbirliğinde bu yaz Kızılcahamam'da harika bir gençlik projesi düzenleniyor.

5 farklı ülkeden gelecek olan gençler ile bir haftalık bir gençlik projesi düzenlenecektir. Projede gençler farklı kültürleri tanıma ve yeni dostlar edinme fırsatı bulunması sağlanacaktır. Tüm hafta boyunca teknoloji ve internet üzerine etkinlikler düzenlenecek, spor aktiviteleri yapılacak, kültür geceleri yapılacak ve de Kızılcahamam'ı keşfetmek için geziler düzenlenecek. Gençler liderlik yetilerini geliştirmekle kalmayacak, yaparak öğrenecek ve takım çalışmasının birer parçası olacaklardır.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın yapmış olduğu açıklamada; Gençler kısacası sizler için çok önemli bir fırsatı Kızılcahamam'a getiriyoruz. Kendi evinizde bu projenin bir parçası olmalısın. Sadece 4 gencimizin dahil edileceği bu projeye başvuru çok basit, Kızılcahamam belediyesi Kültür sosyal işler müdürlüğümüze gelerek isminiz ve iletişim bilgilerinizle başvurmanız.



Kızılcahamam Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "#AddicTech" Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi Katılımcı Çağrısı; Başvurularanlar arasında mülakatla 4 genç seçilecektir. Ancak başvuran her gencimiz yapacağımız gezi aktivitelerine pikniklere, bisiklet turlarına ve diğer birçok aktivitemize katılabilecektir.Başvurular 9 Temmuz 2021 tarihine kadardır. Proje Tarihleri: 25 Temmuz-2 Ağustos 2021 gerçekleşecektir. Katılan gençlerimizin bütün giderleri Kızılcahamam Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Hiçbir ücret talep edilmeyecektir.