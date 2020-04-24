  • BIST 98.449
  • Altın 388,091
  • Dolar 6,9761
  • Euro 7,4877
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Umman, Fas ve Sudan dışındaki bütün ülkelerde Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutacak.
Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı. 

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi. 

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı. 

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor 

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu. 

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu. 

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı. 

Irak ve Lübnan'da farklılık var 

Irak ve Lübnan'da ise ramazan ayının başlangıç tarihi konusunda iki farklı açıklama yapıldı. 

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edildi. 

Buna karşılık Irak Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, dün başkent Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını duyurmuştu. 

Lübnan'da da durum değişmedi. 

Sünnileri temsil eden Lübnan Müftülüğünden daha önce yapılan yazılı açıklamada cuma gününün ramazan ayının ilk günü olacağı belirtilirken, Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Derneğinden 'Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat' kampanyası24 Nisan 2020 Cuma 09:25
  • Trump'tan Kovid-19 tedavisi için 'ışın ya da dezenfektan enjektesi' önerisi24 Nisan 2020 Cuma 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Su Erozyonu Haritası' genelgesi24 Nisan 2020 Cuma 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau telefonda görüştü24 Nisan 2020 Cuma 09:20
  • İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020 Cuma 09:18
  • Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü24 Nisan 2020 Cuma 09:17
  • Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü24 Nisan 2020 Cuma 09:04
  • Ankara'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi24 Nisan 2020 Cuma 08:59
  • Davulcu geleneği devam edecek24 Nisan 2020 Cuma 07:27
  • Ramazan'da hava nasıl olacak?24 Nisan 2020 Cuma 07:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti