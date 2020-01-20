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Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişi seyahat etti

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 2019'da dünya genelinde 1,5 milyar kişinin seyahat ettiğini duyurdu.
Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişi seyahat etti

Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, düzenlediği basın toplantısında, turizmde 2019 yılı verilerini ve 2020 yılı öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.

Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişinin seyahat ettiğini bildiren Pololikashvili, 2018'in rakamlarına göre yüzde 4'lük bir artış olduğunu kaydetti.

Pololikashvili, Brexit, Thomas Cook'un iflası, ticaret savaşları, Suriye ve Libya gibi bölgesel sorunların da yer aldığı küresel boyuttaki birçok belirsizliğe karşın, turizmin ekonomideki "en güçlü sektör" olmaya devam ettiğini ve dünyadaki turist sayısının son 10 yıldır istikrarlı şekilde arttığını vurguladı.

BMDTÖ olarak 2020'de önceliklerinden birinin kırsal ve bölgesel turizmi kalkındırmak olacağına dikkati çeken Pololikashvili, özellikle Çin ve Suudi Arabistan'dan bu alanda daha fazla yatırım yapmalarını beklediklerini dile getirdi.

BMDTÖ Rekabet ve Akıllı Piyasa Sorumlusu Sandra Carvao da dünyadaki turist sayısında 2017'de yüzde 7 ve 2018'de yüzde 6 olan artışın, 2019'da yüzde 4'e düştüğünün altını çizerek, 2020 için "çok ihtiyatlı" olduklarını ve 2019'a benzer bir şekilde yüzde 3 ila 4'lük artış öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

Tokyo Yaz Olimpiyatları ve EXPO Dubai en önemli uluslararası etkinlikler

Öte yandan küresel ekonomik yavaşlamanın turizmde başta Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri olmak üzere en fazla gelişmiş ülkeleri etkilediği ifade edildi.

Turizmde bir önceki yıla oranla 2019'daki en fazla büyümenin ise yüzde 8 ile Orta Doğu'da görüldüğü, Mısır ve Suudi Arabistan'daki toparlanmanın burada öne çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Tokyo Yaz Olimpiyatları ve EXPO Dubai organizasyonlarının bu yıl da turizm sektörüne etkileri açısından en önemli uluslararası etkinlikler olarak öne çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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