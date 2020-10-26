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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 159 bin 93

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 159 bin 93, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 43 milyon 346 bin 266’ya yükseldi.
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 159 bin 93

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 889 bin 179 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 230 bin 510’a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 394 bin 128 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 163’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 589’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 896 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 885’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 154 olarak açıklandı. 

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 752 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 138 bin 507’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 761’e yükseldiği aktarıldı.

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