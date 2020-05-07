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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 800 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 800 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 800 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 802 bin 123'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 252 bin 584 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 253 bin 682 ile İspanya, 214 bin 457 ile İtalya, 201 bin 101 ile İngiltere, 174 bin 191 ile Fransa, 167 bin 575 ile Almanya, 165 bin 929 ile Rusya, 131 bin 744 ile Türkiye, 121 bin 600 ile Brezilya ve 101 bin 650 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 883 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (63 bin 375), Hindistan (52 bin 987), Peru (51 bin 189), Belçika (50 bin 781), Hollanda (41 bin 319), Suudi Arabistan (31 bin 938), Ekvador (31 bin 881), İsviçre (30 bin 60), Portekiz (26 bin 182), Meksika (26 bin 25), İsveç (23 bin 918), Pakistan (23 bin 214), Şili (23 bin 48), İrlanda (22 bin 248), Singapur (20 bin 198), Belarus (19 bin 255), Katar (17 bin 972), Japonya (17 bin 132), İsrail (16 bin 314), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 738), Avusturya (15 bin 684), Polonya (14 bin 740), Romanya (14 bin 107), Ukrayna (13 bin 184), Endonezya (12 bin 438), Bangladeş (11 bin 719), Güney Kore (10 bin 806) ve Filipinler (10 bin 4)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 263 bin 86 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 285 bin 591 kişi iyileşti. 

Halen tedavi gören 2 milyon 253 bin 446 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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