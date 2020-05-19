Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 894 bin 278’e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 908 bin 111 kişi de iyileşti.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 550 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 91 bin 978 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (290 bin 678), İspanya (278 bin 188), Brezilya (255 bin 368), İngiltere (246 bin 406), İtalya (225 bin 886), Fransa (179 bin 927), Almanya (177 bin 289), Türkiye (150 bin 593), İran (122 bin 492), Hindistan (101 bin 261), Peru (94 bin 933), Çin (82 bin 960), Kanada (78 bin 72), Suudi Arabistan (57 bin 345), Belçika (55 bin 559), Meksika (51 bin 633), Şili (46 bin 59), Hollanda (44 bin 141), Pakistan (43 bin 966), Katar (33 bin 969) Ekvador (33 582), İsviçre (30 bin 597), Belarus (30 bin 572), İsveç (30 bin 377), Portekiz (29 bin 209), Singapur (28 bin 343), İrlanda (24 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (24 bin 190) ve Bangladeş (23 bin 870).”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 34 bin 796, İtalya 32 bin 007, Fransa 28 bin 239, İspanya 27 bin 709, Brezilya 16 bin 853, Belçika 9 bin 80, Almanya 8 bin 123, İran 7 bin 57, Kanada 5 bin 842, Hollanda 5 bin 694, Meksika 5 bin 332, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 171, İsveç 3 bin 698, Hindistan 3 bin 164, Ekvador 2 bin 799, Peru 2 bin 789, Rusya 2 bin 722, İsviçre 1886, İrlanda 1547, Portekiz 1231, Pakistan 939, Şili 478, Bangladeş 349, Suudi Arabistan 320, Birleşik Arap Emirlikleri 24 bin 190, Belarus 17, Singapur 22 ve Katar 15."