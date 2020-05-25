Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 5,5 milyonu aşarken, virüs bulaşan 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 502 bin 742'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Türkiye'deki vaka sayısı 156 bin 827'ye ulaştı

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (365 bin 213), Rusya (344 bin 481), İspanya (282 bin 852), İngiltere (259 bin 559), İtalya (229 bin 858), Fransa (182 bin 584) ve Almanya (180 bin 328) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 156 bin 827'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92) ve Pakistan (56 bin 349)."

İyileşenlerin sayısı 2 milyon 303 bini geçti

Worldometer'da yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.

Kovid-19 nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen 2 milyon 303 bin 369 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 852 bin 612 aktif enfekte vaka bulunuyor.