Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 70 milyon 720 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 588 bin 444 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 70 milyon 720 bin 814'e çıkarken, virüs saptanan 49 milyon 148 bin 966 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 39 bin 393 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 299 bin 692 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 796 bin 992), Brezilya (6 milyon 783 bin 543), Rusya (2 milyon 569 bin 126), Fransa (2 milyon 337 bin 966), İngiltere (1 milyon 787 bin 783), İtalya (1 milyon 787 bin 147), Türkiye (1 milyon 748 bin 567), İspanya (1 milyon 734 bin 386), Arjantin (1 milyon 482 bin 216), Kolombiya (1 milyon 399 bin 911), Almanya (1 milyon 270 bin 432), Meksika (1 milyon 217 bin 126), Polonya (1 milyon 102 bin 96), İran (1 milyon 83 bin 23), Peru (979 bin 111), Ukrayna (858 bin 714), Güney Afrika (836 bin 764), Belçika (600 bin 397), Endonezya (598 bin 933), Hollanda (585 bin 685), Irak (571 bin 253), Şili (566 bin 440), Çekya (563 bin 333) ve Romanya (539 bin 107)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (179 bin 801), Hindistan (142 bin 222), Meksika (112 bin 326), İngiltere (63 bin 82), İtalya (62 bin 626), Fransa (56 bin 940), İran (51 bin 496), İspanya (47 bin 344), Rusya (45 bin 280), Arjantin (40 bin 431), Kolombiya (38 bin 484), Peru (36 bin 499), Güney Afrika (22 bin 747), Polonya (21 bin 630), Almanya (21 bin 233), Endonezya (18 bin 336), Belçika (17 bin 692), Şili (15 bin 774), Türkiye (15 bin 751), Ukrayna (14 bin 470), Ekvador (13 bin 850), Kanada (13 bin 109), Romanya (12 bin 948) ve Irak (12 bin 526)."