  • BIST 1.401
  • Altın 467,567
  • Dolar 7,7289
  • Euro 9,4665
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 75 milyon 283 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 668 bin 366 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 75 milyon 283 bin 201’e çıkarken, virüs saptanan 52 milyon 853 bin 158 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 626 bin 770 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 317 bin 928 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 979 bin 447), Brezilya (7 milyon 111 bin 527), Rusya (2 milyon 762 bin 668), Fransa (2 milyon 427 bin 316), Türkiye (1 milyon 955 bin 680), İngiltere (1 milyon 948 bin 660), İtalya (1 milyon 906 bin 377), İspanya (1 milyon 805 bin 633), Arjantin (1 milyon 524 bin 372), Kolombiya (1 milyon 468 bin 795), Almanya (1 milyon 438 bin 438), Meksika (1 milyon 289 bin 298), Polonya (1 milyon 171 bin 854) ve İran (1 milyon 138 bin 530)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:

"Brezilya (184 bin 876), Hindistan (144 bin 829), Meksika (116 bin 487), İtalya (67 bin 220), İngiltere (66 bin 52), Fransa (59 bin 619), İran (53 bin 95), Rusya (49 bin 151), İspanya (48 bin 777), Arjantin (41 bin 534), Kolombiya (39 bin 787), Peru (36 bin 901), Almanya (25 bin 165), Polonya (24 bin 345), Güney Afrika (24 bin 11), Endonezya (19 bin 390), Belçika (18 bin 371), Türkiye (17 bin 364), Şili (16 bin 7), Ukrayna (15 bin 996), Romanya (13 bin 969), Ekvador (13 bin 932), Kanada (13 bin 916), Irak (12 bin 650), Hollanda (10 bin 321) ve Çekya (10 bin 36)."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki: Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz18 Aralık 2020 Cuma 09:00
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar18 Aralık 2020 Cuma 08:59
  • Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi: Çarşambadan itibaren aşılama başlayacak17 Aralık 2020 Perşembe 14:55
  • Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı hakkında bilgi verdi17 Aralık 2020 Perşembe 09:03
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar17 Aralık 2020 Perşembe 09:02
  • Sahte içki 69 günde 92 can aldı16 Aralık 2020 Çarşamba 13:38
  • Kovid-19 takip merkezleri açılıyor16 Aralık 2020 Çarşamba 09:41
  • 12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı15 Aralık 2020 Salı 16:00
  • Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyor15 Aralık 2020 Salı 13:34
  • 'Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor'15 Aralık 2020 Salı 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti