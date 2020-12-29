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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 81 milyon 673 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 81 milyon 673 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 81 milyon 673 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 781 bin 544 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 81 milyon 673 bin 280’e çıkarken, virüs saptanan 57 milyon 799 bin 595 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 781 bin 624 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 343 bin 182 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 224 bin 797), Brezilya (7 milyon 506 bin 890), Rusya (3 milyon 78 bin 35), Fransa (2 milyon 562 bin 646), İngiltere (2 milyon 329 bin 730), Türkiye (2 milyon 162 bin 775), İtalya (2 milyon 56 bin 277), İspanya (1 milyon 894 bin 72), Almanya (1 milyon 670 bin 194), Kolombiya (1 milyon 603 bin 807), Arjantin (1 milyon 590 bin 513), Meksika (1 milyon 389 bin 430), Polonya (1 milyon 261 bin 10) ve İran (1 milyon 206 bin 373), Ukrayna (1 milyon 30 bin 374), Güney Afrika (1 milyon 11 bin 871) ve Peru (1 milyon 8 bin 908)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (191 bin 641), Hindistan (148 bin 190), Meksika (122 bin 855), İtalya (72 bin 370), İngiltere (71 bin 109), Fransa (63 bin 109), Rusya (55 bin 265), İran (54 bin 814), İspanya (50 bin 122), Arjantin (42 bin 868), Kolombiya (42 bin 374), Peru (37 bin 525), Almanya (31 bin 176), Polonya (27 bin 147), Güney Afrika (27 bin 71), Endonezya (21 bin 452), Türkiye (20 bin 135), Belçika (19 bin 274), Ukrayna (17 bin 789), Şili (16 bin 443), Romanya (15 bin 334), Kanada (15 bin 121), Ekvador (13 bin 994), Irak (12 bin 791), Çekya (11 bin 152) ve Hollanda (11 bin 42).

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