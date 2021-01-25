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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 774 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 99 milyon 774 bini aşarken, virüs saptanan 71 milyon 762 bin 746 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 774 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 139 bin 31 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 99 milyon 774 bin 351'e çıkarken, virüs saptanan 71 milyon 762 bin 746 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 702 bin 125 kişide Kovid-19 tespit edildi, 429 bin 490 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 668 bin 674), Brezilya (8 milyon 844 bin 600), Rusya (3 milyon 719 bin 400), İngiltere (3 milyon 647 bin 463), Fransa (3 milyon 53 bin 617), İspanya (2 milyon 603 bin 472), İtalya (2 milyon 466 bin 813), Türkiye (2 milyon 429 bin 605), Almanya (2 milyon 147 bin 740), Kolombiya (2 milyon 15 bin 485), Arjantin (1 milyon 867 bin 223), Meksika (1 milyon 763 bin 219), Polonya (1 milyon 475 bin 445), Güney Afrika (1 milyon 412 bin 986), İran (1 milyon 372 bin 977), Ukrayna (1 milyon 191 bin 812) ve Peru (1 milyon 99 bin 13)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (217 bin 81), Hindistan (153 bin 508), Meksika (149 bin 614), İngiltere (97 bin 939), İtalya (85 bin 461), Fransa (73 bin 49), Rusya (69 bin 462), İran (57 bin 383), İspanya (55 bin 441), Almanya (52 bin 777), Kolombiya (51 bin 374), Arjantin (46 bin 827), Güney Afrika (40 bin 874), Peru (39 bin 777), Polonya (35 bin 363), Endonezya (27 bin 835), Türkiye (25 bin 73), Ukrayna (21 bin 861), Belçika (20 bin 779), Kanada (19 bin 94), Şili (17 bin 933), Romanya (17 bin 776), Çekya (15 bin 369), Ekvador (14 bin 623), Hollanda (13 bin 540), Irak (12 bin 993), Macaristan (11 bin 968), Pakistan (11 bin 318), İsveç (11 bin 5), Portekiz (10 bin 469) ve Filipinler (10 bin 242).

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