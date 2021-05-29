  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 milyonu aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 170 milyon 157 bin 408'e yükseldi.

ABD, 34 milyon 22 bin 657 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 27 milyon 729 bin 247 ile Hindistan, 16 milyon 392 bin 657 ile Brezilya, 5 milyon 646 bin 897 ile Fransa, 5 milyon 228 bin 322 Türkiye, 5 milyon 44 bin 459 ile Rusya, 4 milyon 447 bin 705 ile İngiltere, 4 milyon 209 bin 707 ile İtalya, 3 milyon 702 bin 422 ile Arjantin, 3 milyon 680 bin 159 ile Almanya, 3 milyon 668 bin 658 ile İspanya, 3 milyon 342 bin 567 ile Kolombiya, 2 milyon 886 bin 111 ile İran, 2 milyon 870 bin 595 ile Polonya, 2 milyon 408 bin 778 ile Meksika, 2 milyon 199 bin 769 ile Ukrayna, 1 milyon 947 bin 555 ile Peru, 1 milyon 803 bin 361 ile Endonezya, 1 milyon 660 bin 481 ile Çekya, 1 milyon 654 bin 551 ile Güney Afrika, 1 milyon 641 bin 318 ile Hollanda ve 1 milyon 374 bin 275 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 538 bin 83 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 151 milyon 996 bin 303 kişi oldu.

Halen 14 milyon 623 bin 22 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:34
  • TBMM Başkanı Şentop: Hafızlığını tamamlayan 133 çocuğumuzu tebrik ediyorum29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:33
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı El-Lafi'yi kabul etti29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:33
  • İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30
  • 9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonunda 7 tutuklama29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii'mizin hayırlara vesile olmasını diliyorum29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00
  • İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00
  • Hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki törenle icazet aldı29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:36
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti