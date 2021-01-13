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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 92 milyonu aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 92 milyon 9 bin 660'a yükseldi.

ABD, 23 milyon 368 bin 225 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 495 bin 816 ile Hindistan, 8 milyon 195 bin 637 ile Brezilya, 3 milyon 448 bin 203 ile Rusya, 3 milyon 164 bin 51 ile İngiltere, 2 milyon 806 bin 590 ile Fransa, 2 milyon 346 bin 285 ile Türkiye, 2 milyon 303 bin 263 ile İtalya, 2 milyon 137 bin 220 ile İspanya, 1 milyon 957 bin 492 ile Almanya, 1 milyon 816 bin 82 ile Kolombiya, 1 milyon 744 bin 704 ile Arjantin, 1 milyon 556 bin 28 ile Meksika, 1 milyon 395 bin 779 ile Polonya, 1 milyon 299 bin 22 ile İran, 1 milyon 259 bin 748 ile Güney Afrika, 1 milyon 124 bin 430 ile Ukrayna ve 1 milyon 40 bin 231 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 970 bin 95 kişi yaşamını yitirdi, 65 milyon 822 bin 734 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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