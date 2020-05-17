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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 800 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 802 bin 271 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (336 bin 964), İspanya (192 bin 253), Almanya (152 bin 600), İtalya (122 bin 810), Türkiye (108 bin 137), İran (93 bin 147), Brezilya (84 bin 970), Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 696 bin 927'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 311 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 703 bin 844'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 502 bin 11 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (276 bin 505), Rusya (272 bin 43), İngiltere (236 bin 711), İtalya (240 bin 161), Brezilya (227 bin 919), Fransa (179 bin 506) ve Almanya (175 bin 921) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 148 bin 67'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (118 bin 392), Hindistan (90 bin 648), Peru (88 bin 541), Çin (82 bin 941), Kanada (75 bin 770), Belçika (54 bin 989) ve Suudi Arabistan (52 bin 16)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 311 bin 810 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 802 bin 385 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 589 bin 649 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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