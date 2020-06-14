  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyonu geçti.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 2 bin 857 kişi hastalığı yenmeyi başardı. 

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (842 bin 921), Brezilya (427 bin 610), Rusya (274 bin 641), İtalya (174 bin 865), Almanya (171 bin 900), Hindistan (159 bin 597), Türkiye (149 bin 102), İran (146 bin 748), Şili (137 bin 296) ve Peru (107 bin 133) oldu. 

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. 

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 801 bin 9’a ulaşırken, virüs nedeniyle 429 bin 956 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı14 Haziran 2020 Pazar 09:11
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti14 Haziran 2020 Pazar 09:10
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat14 Haziran 2020 Pazar 09:09
  • Libya hükümetinden Hafter milislerine 'soykırım' suçlaması14 Haziran 2020 Pazar 09:08
  • Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi14 Haziran 2020 Pazar 09:07
  • Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan koronavirüs aşısı ittifakı13 Haziran 2020 Cumartesi 22:22
  • Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hiçbirimiz güvende değiliz13 Haziran 2020 Cumartesi 22:21
  • Yeni yetkilerin ardından bekçiler tekrar eğitime alınacak13 Haziran 2020 Cumartesi 22:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı13 Haziran 2020 Cumartesi 21:44
  • İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan açıklama13 Haziran 2020 Cumartesi 21:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti