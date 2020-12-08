  • BIST 1.343
  • Altın 468,958
  • Dolar 7,8148
  • Euro 9,4601
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti

Dünyada virüs bulaşan 47 milyon 25 bin 645 kişinin iyileştiği bildirildi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 47 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 47 milyon 25 bin 645 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 178 bin 946, ABD'de 8 milyon 983 bin 641, Brezilya'da 5 milyon 801 bin 67 ve Rusya'da 1 milyon 956 bin 588 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 300 bin 696’ya, Kolombiya'da 1 milyon 267 bin 595’e ulaştı.

Türkiye'de 8 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 436 bin 270 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 19 milyon 364 bin 907 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 67 milyon 940 bin 855’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 550 bin 303 kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 940 bini aştı08 Aralık 2020 Salı 10:25
  • Dünyanın onaylı ilk koronavirüs aşısı vuruldu08 Aralık 2020 Salı 10:11
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Aralık 2020 Salı 09:08
  • Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 gün olarak güncelledi07 Aralık 2020 Pazartesi 14:33
  • Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi07 Aralık 2020 Pazartesi 11:45
  • Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi07 Aralık 2020 Pazartesi 11:24
  • Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor07 Aralık 2020 Pazartesi 10:26
  • Medikal estetik hekimi Eylül Yılmaz: Spor yapmamak cilt sağlığı için tehlike oluşturuyor07 Aralık 2020 Pazartesi 10:23
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar07 Aralık 2020 Pazartesi 08:58
  • Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak06 Aralık 2020 Pazar 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti