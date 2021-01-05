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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 61 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 61 milyonu aştı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 61 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 61 milyon 57 bin 700 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 12 milyon 736 bin 512, Hindistan'da 9 milyon 975 bin 958, Brezilya'da 6 milyon 875 bin 230 ve Rusya'da 2 milyon 640 bin 36 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 4 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 146 bin 430 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 552 bin 177'ye, İtalya'da 1 milyon 520 bin 106'ya, Arjantin'de 1 milyon 458 bin 83'e, Almanya'da 1 milyon 401 bin 200'e, Meksika'da 1 milyon 105 bin 834'e, Polonya'da 1 milyon 69 bin 554'e ve İran'da 20 bin 737'ye ulaştı.

Dünya genelinde 23 milyon 187 bin 611 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 86 milyon 105 bini aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 860 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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