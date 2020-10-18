  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 9 milyonu aştı.
Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 9 milyon 14 bin 236'ya ulaştı.

Tedavi görenlerin 8 milyon 942 bin 173'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 72 bin 63 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 689 bin 204 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu. ABD'yi 781 bin 48 ile Hindistan, 729 bin 109 ile Fransa, 435 bin 357 ile Brezilya, 304 bin 571 ile Rusya, 181 bin 649 ile Belçika, 167 bin 888 ile Ukrayna, 161 bin 838 ile Arjantin, 145 bin 369 ile Meksika ve 126 bin 237 ile İtalya izledi. 

Türkiye'de 17 Ekim itibarıyla 43 bin 179 aktif Covid-19 hastası bulunurken, bunlardan 1428'ini ağır hastalar oluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları18 Ekim 2020 Pazar 22:52
  • Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi18 Ekim 2020 Pazar 21:57
  • Pendik D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı18 Ekim 2020 Pazar 20:58
  • Fransa’da son 24 saatte 29 bin 837 yeni vaka18 Ekim 2020 Pazar 20:26
  • Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü18 Ekim 2020 Pazar 20:05
  • Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede18 Ekim 2020 Pazar 19:29
  • Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması ile dolandırıcılık uyarısı18 Ekim 2020 Pazar 19:27
  • Nuri Pakdil, mezarı başında anıldı18 Ekim 2020 Pazar 19:05
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi18 Ekim 2020 Pazar 16:41
  • Van'da yeni koronavirüs kararları; otobüs ve minibüslerde ayakta yolcu alınmayacak18 Ekim 2020 Pazar 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti