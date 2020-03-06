  • BIST 109.339
  • Altın 330,276
  • Dolar 6,0904
  • Euro 6,8787
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
»

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 97 bini geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı

Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 386 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 3 bin 42, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 148, İran'da 107, Güney Kore'de 43, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 7, Irak 3, İspanya 3, Avustralya 2, İsviçre, İngiltere, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 552, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 104 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 44 kişide Kovid-19 tespit edildi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Güney Kore 6 bin 284, İtalya 3 bin 858, İran 3 bin 513, Japonya 1054, Fransa 423, Almanya 400, İspanya 261, ABD 160, Singapur 117, İngiltere 115, İsviçre 111, İsveç 88, Hollanda 82, Avustralya 61, Norveç 59, Kuveyt 58, Bahreyn 52, , Malezya 50, Belçika 50, Tayland 47, Kanada 45, Avusturya 41, Irak 35, Hindistan 31, Birleşik Arap Emirlikleri 28, İzlanda 26, San Marino 21, Cezayir 17, Vietnam 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15, Ekvador 13, İrlanda 13, Hırvatistan 10, Yunanistan 10, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 6, Gürcistan 9, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Fas 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1."

Diğer yandan, dünya genelinde virüs teşhisi konan 55 bin 186 kişi, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüse karşı tedbirlerini aldı26 Şubat 2020 Çarşamba 08:55
  • Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi23 Şubat 2020 Pazar 09:16
  • Ankara Diş Sağlığı Merkezleri Listesi.. Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezlerinin Adresleri ve Telefonları 202022 Şubat 2020 Cumartesi 10:16
  • İran'la Kovid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı21 Şubat 2020 Cuma 16:44
  • Pursaklar Devlet Hastaneleri Listesi.. Pursaklar’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 202021 Şubat 2020 Cuma 15:03
  • Mamak Devlet Hastaneleri Listesi.. Mamak’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 202021 Şubat 2020 Cuma 15:00
  • Gölbaşı Devlet Hastaneleri Listesi.. Gölbaşı’ndaki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 202021 Şubat 2020 Cuma 14:56
  • Haymana Devlet Hastaneleri Listesi.. Haymana’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 202021 Şubat 2020 Cuma 14:50
  • Beypazarı Devlet Hastaneleri Listesi.. Beypazarı’ndaki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 202021 Şubat 2020 Cuma 14:40
  • Kalecik Devlet Hastaneleri Listesi.. Kalecik’teki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 202021 Şubat 2020 Cuma 14:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti