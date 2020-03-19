Dünya helikopter parayı bekliyor

Dünya merkez bankaları ve hükümetler koronavirüsün ekonomiye etkisini hafifletmek için harekete geçti. Helikopter paraya başvuran hükümetler önlem paketleri açıklamaya başladı.

Koronavirüs etkisiyle birlikte hükümetler birbiri ardına destek paketleri açıklıyor. Dünyayı oldukça etkisi altına alan virüs ile hem piyasalar hem de vatandaş deyim yerindeyse ‘helikopter para’ bekliyor. Çin’e bağlı özerk yönetim Hong Kong’da hükümet ekonomiyi canlandırmak için ülkede sürekli ikametgahı bulanan her vatandaşa bin 300 dolar ‘hava parası’ verileceğini açıkladı. Söz konusu paranın 7 milyon Hong Kong vatandaşına dağıtılacağı belirtilirken, ekonomiyi canlandırmak için hazırlanan paketin hükümete maliyetinin 140 milyar dolar olacağı ifade edildi. Hong Kong hükümeti ayrıca aylık geliri 2 bin 500 doların altında olan çalışanlara vergi indirimi de getiriyor.

ABD vatandaşlara yardım amaçlı 1000 dolarlık çek göndermeyi planlıyor. Beyaz Saray’da açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin “Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız” dedi. Çek miktarının bin dolar olması öngörülüyor. Mnuchin, milyonerlerin bu yardımdan faydalanamayacağını belirtti. Mnuchin, 300 milyar dolara yakın vergi ödemesinin erteleneceğini ifade etti. Kovid-19 ile ilgili dün 15 günlük eylem planı açıkladıklarını anımsatan Trump “Birçok ABD’li evinden çalışabiliyor öyle yapsın. Sağlık ve yemek gibi sektörlerde çalışanların bunu yapma imkânı yok ama onlar da kendilerini güvende tutmak için elinden geleni yapmalı” diye konuştu. Trump Hükümeti koronavirüsünün etkileriyle başa çıkmak için 850 milyar dolar olması beklenen kriz paketini 1 trilyon dolar olarak belirledi.

Facebook koronavirüs salgını sebebiyle tüm çalışanlarına biner dolar ikramiye verecek. Karar çalışanlara şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’den gelen bir maille bildirildi. Bunun yanında Facebook 30 bin küçük şirkete de toplam 100 milyon dolarlık hibe ve kredi sağlayacak. Şirketin dünya genelinde 45 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

İngiliz hükümeti koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için 330 milyar sterlinlik (400 milyar dolar) yeni bir paket hazırladı. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak alınan önlemler kapsamında 330 milyar sterlinlik devlet destekli kredi ve hibe sunacaklarını açıkladı. Sunak “İstihdamı, gelirleri ve şirketleri destekleyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

ÖZEL ŞİRKETLER KAMULAŞTIRILIYOR PSA BİLE MASADA

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsü yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi. Ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek “Ülkenin sanayi mirasını koruyacağız” dedi. Bruno Le Maire, hangi şirketin devleştirilebileceği ve bu iş için ne kadar kaynak ayrılacağı konusuna ise açıklık getirmedi. Hükümet önceki gün zor durumdaki şirketleri destekleme adına 300 milyar euro kredi verme vaadinde bulunmuştu. Bruno Le Maire, otomobil üreticilerinin koronavirüs nedeniyle araç imalatının aniden durması sorunuyla nasıl baş edebileceklerini ele almak üzere Fransız otomobil üreticileri Renault ve PSA ile görüşeceğini söyledi. Le Maria, ihtiyaç olursa zor durumdaki büyük şirketlerin kamulaştır ılabileceğini de belirtti.

KONUT KREDİLERİ 3 AY ERTELENECEK

Şirketlerin nakde erişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rishi Sunak “Devlet destekli kredilerle ihtiyaç duydukları nakde erişebilecekler. Bundan birkaç hafta önce devletin ekonomiye böyle bir müdahalesi hayal bile edilemezdi” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının bir ‘ekonomik acil durum’ olduğunu vurgulayan Rishi Sunak bunların yanında bazı vergi indirimleri de getireceklerini duyurdu. Şirketlere verilen desteklerin yanında ödeme zorluğu çekenler için konut kredileri ödemeleri de 3 ay ertelenecek.

MALİYETLERE ORTAK OLUNUYOR

Danimarka hükümeti, koronavirüs salgınından zarar gören şirketler için sabit maliyetlerin bir kısmını karşılamak için yaklaşık 40 milyar kron (6 milyar USD) değerinde bir yardım paketi hazırladı. Maliye Bakanı Nicolai Wammen, gelirlerinin en az yüzde 40 oranında azalan şirketlerin kira gibi maliyet kalemlerini karşılamak için fon oluşturabileceğini söyledi. 10’dan fazla çalışanı olmayan firmalar, gelirlerinin en az yüzde 30’unu kaybetmişlerse ayda 23 bin krona kadar devlet yardımı alabilecekler. Wammen, gerekirse daha fazla harcama yapmaya istekli olduğunu da ekledi. Yetkili, Danimarka’nın ekonomisinin ‘kaya gibi sağlam’ olduğu için artan harcama nedeniyle tehlikeye girmeyeceğini söyledi.

PETROLDE 18 YILIN DİBİ

Petrolde koronavirüs ile başlayan, savaşla alevlenen düşüş sürüyor. Virüs etkisiyle 50 dolar seviyelerinde seyreden petrol, Rusya OPEC anlaşmazlığıyla 31 dolara kadar gerilemişti. Brent petroldeki bu düşüş birkaç gün kedine 35-40 dolar seviyesinde yer bulsa da Suudi Arabistan’ın açıklamalarıyla yeni bir şok yaşayarak 25 dolar seviyesine indi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu açıklama ile Suudi Arabistan’ın fiyat savaşlarında ne kadar kararlı olduğu gözler önüne serildi. Yaşanan gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları üzerinde baskı bir miktar daha arttı. Brent petrolün varili ise 25 dolar düzeyinde. Irak Petrol Bakanı, OPEC ve OPEC üyesi olmayanlar arasında petrol piyasasının dengeye gelmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

MOTORİNE 27 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıta yeni bir indirim daha yansıdı. Daha önce benzinin litre fiyatına indirim yapılırken, şimdi de motorinin pompa fiyatında indirime gidildi. Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorinin litre fiyatı, 27 kuruş düştü. İndirim bugün itibarıyla geçerli oldu. Ortalama motorin litre fiyatı Ankara’da 5.75 liradan 5.49’a; İstanbul’da 5.69 liradan 5.43’e; İzmir’de ise 5.76 liradan 5.50’ye geriledi. İndirime rağmen motorin fiyatı benzinden yüksek olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul’da 5.35; İzmir’de 5.45; Ankara’da 5.44 liradan satılıyor.