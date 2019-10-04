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Dünya ikincisi İzmirli hafızın sırrı: Çok dinlemek

Hırvatistan'da düzenlenen 26. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında dünya ikincisi olan İzmir Karabağlar Esendere Camisi müezzini Enes Kaput, Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyor.
Dünya ikincisi İzmirli hafızın sırrı: Çok dinlemek

İzmir Karabağlar Esendere Camisi müezzini Enes Kaput, yarışmada "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde doğan ve ortaokuldan mezun olduktan sonra İzmir'deki Kestanepazarı Hatay Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimine başlayan 27 yaşındaki Kaput, aynı zamanda İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmeye devam etti.

Genç yaşta Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde müezzinlik görevine başlayan Enes Kaput, yaklaşık 3 yıl sonra Karabağlar Esendere Camisi'ne atandı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarında İzmir ve Ege Bölgesi birinciliklerini elde eden Kaput, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca geçen yıl düzenlenen yarışmada da Türkiye birincisi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen 26. Uluslararası Avrupa Kur'an-ı Kerim Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan başarılı müezzin, "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" kategorisinde ikinci olmayı başardı.

Türkiye'deki dünyaca hafızlardan İsmail Biçer, Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Mete gibi hocaların okuma şeklini dinleyerek hafızlık yapan Kaput, bu durumun kendisini çok etkilediğini düşünüyor.

"Anlatılmaz bir duygu"

Enes Kaput, hafızlığı çok sevdiğini ve bunda hocası İbrahim Eker'in büyük katkısının bulunduğunu söyledi. Hafızlığa başladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları'na katılmaya başladığını aktaran Kaput, o dönemden itibaren İzmir ve bölge birincilikleri elde etmeyi başardığını dile getirdi.

Kaput, özellikle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil etmek inanılmaz, anlatılmaz bir duygu. Rabb'ime bana bunu gösterdiği için binlerce kez şükrediyorum. Allah'a şükür gittik orada ülkemizin ismini duyurduk dereceye girdik. Bu anlatılmaz bir duygu, ismim açıklandığında gerçekten çok duygulandım, çok mutlu oldum. Annem babam aklıma geldi, beni yetiştiren hocalarım aklıma geldi. Orada hele bayrağımızı, Türkiye'mizin ismini duyurmak benim için bambaşka bir duyguydu."

Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın ayrı bir tat olduğunu vurgulayan Kaput, "Rabb'im 'Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şeklide, güzel bir şekilde, edasıyla, sedasıyla, tecvit kurallarına uyarak okuyun.' buyuruyor. Efendimiz de 'Kur'an-ı güzel seslerinizle süsleyiniz.' buyuruyor. Ben elimden geldiğince bu kurala uymaya gayret ediyorum. Rabb'im inşallah ömrümüzün yettiği kadar bu emirlere uymayı bize nasip eylesin." dedi.

Enes Kaput, hafızlığın emek isteyen ve meşakkatli bir yol olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hafızlık çok emek isteyen bir iş. Kur'an'ı baştan sona ezberliyorsunuz. Ama tabii canıgönülden ezberlemek isteyene Allah yardımcı oluyor. Hafızlıkta en önemli şey dinlemek, iyi bir dinleyici daha kolay ezber yapar. Ben de İsmail Biçer, Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Mete gibi dünyaca ünlü hafızlarımızı dinleyerek çalıştım. Onları dinleyerek de kendimi geliştirmeye devam ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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