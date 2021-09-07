  • BIST 1.470,060
  • Altın 486,83
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Dünya ikincisi sporcu deveyle tur attı

Aydın'da İncirliova İlçe Belediyespor'un sporcusu 27 yaşındaki Aysun Akay, 4'üncü Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü oldu.
Dünya ikincisi sporcu deveyle tur attı

Başarılı sporcunun madalya ödülü ise ilçede deveyle tur atmak ve çeyrek altın oldu. Bu sezon İncirliova Belediyespor forması altında yarışmalara katılan işitme ve duyma engelli Aysun Akay, 23-28 Ağustos tarihleri arasında Polanya'da düzenlenen 4'üncü Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 100 metrede ikinci, 200 metre ise üçüncü olma başarısı göstererek hem spor kulübünün hem de Türkiye'nin adını duyuran sporcunun başarısına İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'da duyarsız kalmadı. Akay, süslenen bir deveye bindirilerek ilçede tur attı. Deve üstünde ilçeyi gezen sporcu, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Başarılı sporcuyu Belediye Başkanı Aytekin Kaya çeyrek altın takarak kutladı. Aysun Akay, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı atletizm sporunda şu ana kadar 14 madalya kazandı.

070920211437058679330.jpg
DEVECİ BAŞKANIN ÖDÜLÜ DEVEYLE TUR OLDU

Aynı zamanda deve çiftliği işletmecisi olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aysun Akay'ı başarısından dolayı kutlarken yaptığı konuşmasında, "Sporcumuz İncirliova'nın ismini dünyaya duyurdu. Bizde deveyle tur attırdık. Deveci başkan limuzinle getirecek hali yok deveyle getirdik. Aysun Akay'ı deveyle belediyeye kadar getirerek devenin İncirliova'da var olduğunun tanıtımına devam ediyoruz" dedi.
"İLK KEZ DEVEYE BİNDİM ÇOK HEYECANLANDIM"

İlk kez deveye binerek büyük heyecan yaşayan Aysun Akay ise "Son iki yıldan beri antrenör Saim Korkmaz ile birlikte çalışıyorum. Polonya'da hem ikincilik hemde üçüncülük aldım. Büyük sevinç yaşadım. Belediye Başkanı Aytekin Kaya da bize destek olduğu için çok sevinçliyiz. Deveye de hayatımda ilk kez bindim. Deveye binince kendimi çok farklı hissettim. Çok heyecanlandım" diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı07 Eylül 2021 Salı 12:33
  • Manchester United futbol kulübünün hisseleri Ronaldo ile ralli yaptı07 Eylül 2021 Salı 11:38
  • Filenin Efeleri'nin rakibi Finlandiya07 Eylül 2021 Salı 10:54
  • UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı07 Eylül 2021 Salı 10:36
  • Bodrumspor'a genç takviye07 Eylül 2021 Salı 10:24
  • Milli antrenörün çalıştırdığı boksör Akdeniz şampiyonu oldu07 Eylül 2021 Salı 10:11
  • A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı07 Eylül 2021 Salı 09:27
  • Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu06 Eylül 2021 Pazartesi 23:19
  • A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı06 Eylül 2021 Pazartesi 23:18
  • Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü06 Eylül 2021 Pazartesi 19:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti