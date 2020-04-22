Çin'de başlayan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı ve ABD, bulaşan hasta sayısı ve ölüm oranlarına göre Çin'i geçmiş durumda. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Çin'de başlayan koronavirüs (KOVİD-19), 2020 'nin ilk aylarında hızla tüm dünyaya yayıldı. Tedbirlerini çok geç alan avrupa ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Amerika kıtasında ABD , bulaşan hasta sayısı ve ölüm oranlarına göre Çin'i geçmiş durumda. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı? Koronavirüste Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevapları sizler için derledik.

Türkiye koronavirüs salgınındaki dünya sıralamasında yeni eklenen 4 bin 611 yeni vaka ile toplamda 95 bin 591 kişi ile 7. Sırada, 2 bin 259 can kaybıyla da 12. Sırada yer aldı. Günlük vaka sayısı sıralamasında ise Türkiye ABD ve Rusya’nın ardından 3.sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı ’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de bugün itibariyle vaka sayısı 95 bin 591 , toplam vefat sayısı 2 bin 259 , toplam iyileşen sayısı 14 bin 918 , toplam entübe hasta sayısı 1006 , yoğun bakımdaki hasta sayısı 1865 , toplam test yapılan kişi sayısı ise 713 bin 409 .

VAKA SAYISI SIRALAMASINDA TÜRKİYE 7. SIRADA

Dünya geneli vaka sayısına göre Türkiye’nin 7. Sırada bulunduğu listenin ilk 10’u şöyle:

1- ABD - 805 bin 013

2- İspanya - 204 bin 178

3- İtalya - 183 bin 957

4- Fransa - 158 bin 050

5- Almanya - 148 bin 174

6- Birleşik Krallık ( İngiltere ) - 129 bin 044

7- Türkiye - 95 bin 591

8- İran - 84 bin 802

9- Çin - 82 bin 758

10- Rusya - 52 bin 673

TOPLAM VEFAT SAYISI SIRALAMASINDA TÜRKİYE 12. SIRADA

Dünya genelinde vefat sayısına göre Türkiye’nin 12. Sırada bulunduğu listenin ilk 10’u şöyle:

1- ABD - 44 bin 240

2- İtalya - 24 bin 648

3- İspanya - 21 bin 282

4- Fransa - 20 bin 7496

5- Birleşik Krallık ( İNGİLTERE ) - 17 bin 337

6- Belçika - 5 bin 998

7- İran - 5 bin 297

8- Almanya - 4 bin 961

9- Çin - 4 bin 632

10- Hollanda - 3 bin 916

YENİ VAKA SAYISINDA TÜRKİYE 3. SIRADA YER ALIYOR

Dünya genelinde Türkiye günlük yeni vaka sayısında ise 3. Sırada yer alıyor. Yeni vakaların dünyadaki ilk 10 listesi ise şöyle:

1- ABD - 13 bin 221

2- Rusya - 5 bin 642

3- Türkiye - 4 bin 611

4- Birleşik Krallık ( İNGİLTERE ) - 4 bin 301

5- İspanya - 3 bin 968

6- İtalya - 2 bin 729

7- Fransa - 2 bin 667

8- Peru - 1512

9- Kanada - 1376

10- İran - 1297

TOPLAM İYİLEŞEN TÜRKİYE SAYISINDA 10. SIRADA

14 bin 918 kişiyle toplam iyileşen sayısıyla 10.sırada yer alan Türkiye ’nin içinde bulunduğu liste sıralaması ise şu şekilde:

1- Almanya - 95 bin 200

2- İspanya - 82 bin 514

3- ABD - 81 bin 810

4- Çin - 77 bin 123

5- İran - 60 bin 965

6- İtalya - 51 bin 600

7- Fransa - 39 bin 181

8- Brezilya - 22 bin 191

9- İsviçre - 19 bin 400

10- Türkiye - 14 bin 918

Bir günde yaşanan vefat sayısında dünya sıralamasında Türkiye yeni rakamlara göre 10. Sırada yer alıyor. Dünya sıralaması ilk 10’u ise şu şekilde:

1- ABD - 1494

2- Birleşik Krallık ( İNGİLTERE ) - 828

3- İtalya - 534

4- Fransa - 531

5- İspanya - 430

6- İsveç - 185

7- Belçika - 170

8- Hollanda - 165

9- Kanada - 141

10- Türkiye - 119

HABERMERKEZİ/Gazeteilksayfa.com