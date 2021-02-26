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Dünya liderleri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle dünyadan çok sayıda kutlama telefonu geldi.
Dünya liderleri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü twitter hesabından kutladı. Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum" dedi.

Görüşmelerde, liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

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