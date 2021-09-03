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Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı yarın Afyonkarahisar'da başlıyor

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2 etabının (Bitci MXGP Turkey) ilk ayağı yarın başlayacak.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı yarın Afyonkarahisar'da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğiyle Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 8 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek şampiyonada Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas ve Beta fabrika takımlarında yer alan dünyaca ünlü yaklaşık 150 motokrosçu yarışacak.

Şampiyonada 9. yarış "MXGP of Turkey" 4-5 Eylül'de, 10. yarış "MXGP of Afyon" ise 7-8 Eylül tarihlerinde koşulacak.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'den ilk kez bir sporcu yer alacak. Milli sporcu 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonayı Afyonkarahisar'da 100 binin üzerinde seyircinin takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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