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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Türkistan çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistan'daki Uygurlara dini, toplumsal, siyasi haklarının verilmesini talep ettiklerini açıkladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Türkistan çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Doğu Türkistan'daki Uygurlara dini, toplumsal, siyasi haklarının verilmesini talep ettiklerini duyurdu.

İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Dışındaki Alimler Heyeti Derneği, Doğu Türkistan Alimler Birliği ve Sünni Alimler Derneği koordinasyonunda, Doğu Türkistan'daki Uygurlar için dayanışma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Karadaği, Doğu Türkistan'daki Uygurlara dini, toplumsal, siyasi haklarının verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Çin hükümeti ile Uygur halkı arasında uzlaşma sağlanması ve Uygurların haklarının verilmesinden yana olan Türkiye, Malezya ve Katar gibi ülkeler ile görüştüğünü ifade eden Karadaği, Uygur alimlerine "halkın haklarının verilmesi konusundaki taleplerini toplamalarını ve Çin yönetimini Uygurların bağımsızlık istemediği konusunda temin etmeleri" çağrısında bulundu.

Karadaği, "Hak talepleriniz konusundaki bu mesajınızı size saygı gösteren ülkelerin politikacılarına ileteceğiz. Daha sonra hepimiz bu taleplerinizi Çin'e ulaştırmak için çalışacağız." dedi.

"ÇİN CEZAEVLERİNDE 5 MİLYON UYGUR TÜRKÜ TUTULUYOR"

Doğu Türkistan Alimler Birliği üyesi Abdusselam Alim ise "Doğu Türkistan, Filistin'in soyulduğu ve gasbedildiği gibi, 1949'dan beri komünistler tarafından halkı soyulan ve hakları gasbedilen bir İslam toprağıdır." ifadelerini kullandı.

Çin cezaevlerinde 5 milyondan fazla Uygur'un tutulduğuna ve durumları hakkında hiç bir bilgi paylaşılmadığına dikkati çeken Alim, Doğu Türkistan konusunun Müslüman ülkelerde basın ve Çin'in işlediği ihlallere karşı protestolar üzerinden duyurulmasını istedi.

Alim, uluslararası İslami sempozyumlarda Doğu Türkistan konusuna geniş yer verilmesi, Uygur davasına destek için uluslararası bir konferans düzenlenmesi, Müslüman ülkelerde Uygurlara sığınma hakkı verilmesi ve sınır dışı edilmemeleri çağrısı yaptı.

Uygurların kültür ve eğitim alanında da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Alim, Türkiye'nin Uygurlara hizmet veren dernekler için imkan sağladığına vurgu yaptı.

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