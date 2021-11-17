  • BIST 1.692,080
  • Altın 625,63
  • Dolar 10,4619
  • Euro 11,8535
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Sezai Karakoç için taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Sezai Karakoç için taziye mesajı

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Karakoç'un Türkiye Cumhuriyeti döneminde İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Karakoç'un İslam birliğini arzuladığı ve konuşmaları ile eserlerinde sürekli bunu hatırlattığı kaydedilen açıklamada, "Edebiyat onun elinde İslam'a, hayra ve ahlakın güzelliklerine davet için bir araçtı." ifadeleri kullanıldı.

İslam toplumunun bir yazar, bir şair ve bir mütefekkirini kaybettiği belirtilen açıklamada, Karakoç'a Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı dilendi.

Açıklamada ayrıca Sezai Karakoç'un hayatı, eğitimi, eserleri ve edebiyat alanında aldığı ödüllerle ilgili bilgi verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı17 Kasım 2021 Çarşamba 11:47
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi17 Kasım 2021 Çarşamba 11:43
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı sınav takvimi açıklandı17 Kasım 2021 Çarşamba 11:24
  • Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı17 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
  • AYM, çalışanın 'keyfi' olarak başka birimde görevlendirilmesini hak ihlali saydı17 Kasım 2021 Çarşamba 11:16
  • Keçiören'de bir aracın içinde 7 bin uyuşturucu hap bulundu17 Kasım 2021 Çarşamba 11:05
  • Dostları ve sevenleri Sezai Karakoç'u anlattı: Onun kitapları akan bir çeşmedir17 Kasım 2021 Çarşamba 11:02
  • Sezai Karakoç, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisi haziresine defnedilecek17 Kasım 2021 Çarşamba 10:58
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 7 askerimiz şehit oldu17 Kasım 2021 Çarşamba 10:52
  • Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti17 Kasım 2021 Çarşamba 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti