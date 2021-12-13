Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda derece alan milli sporcular Ankara'da coşkuyla karşılandı

Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan EGO Sporlu milli sporcular Ankara'da coşkuyla karşılandı.

43 ülkeden 263 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamlayan Türkiye, kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, genel klasmanda ise ikinci sırada yer aldı.

Milli sporcular Seçil Er, Meryem Betül Çavdar, Fatih Çelik, Gamze Gürdal ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Mehter eşliğinde karşılanan kafile duygusal anlar yaşadı.

SEÇİL ER: HEDEFİM 2024 PARİS'TE ALTIN MADALYA

Kadınlar K44 65 kiloda dünya şampiyonu olan Seçil Er, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'da hedefinin altın madalya olduğunu belirterek, "Tarifi yok bu mutluluğun. Şu ana kadar aldığım derecelerin en üst seviyesi. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için benim adıma büyük bir adım oldu, kota aldım. İnşallah daha sonraki şampiyonalarda da aynı şekilde devam edip, 2024 Paris'e gidebilirim. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam edecek, kamplarımızda kendi hocalarımızla koordineli olarak antrenmanlarımıza devam edeceğiz. 2024 Paris'te hedef takibi de altın madalya" dedi.

MERYEM BETÜL ÇAVDAR: KARİYERİMDEKİ TEK EKSİK PARALİMPİK ALTINI

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Meryem Betül Çavdar, K44 52 kilo finalinde Rusya'dan Anna Poddusbkaia'yı 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu. Çavdar, çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kesinlikle benim için çok gurur verici bir duygu. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan döndükten sonra arka arkaya Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu oldum. Kariyerimdeki tek eksik madalya 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olacak. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah o altın madalyayı kazanacağım. Yoğun bir süreç, Paris Olimpiyatları’na gidebilmek için bu ara maçlardaki bütün turnuvalara katılıp, güzel dereceler elde edip, puanları toplamak. Asla durmak yok, devam” ifadelerini kullandı.

FATİH ÇELİK: PARİS OLİMPİYATLARI İÇİN PUAN TOPLADIM

Dünya üçüncüsü olan milli sporcu Fatih Çelik, çok mutlu olduğunu belirterek, “2 ay önce Avrupa şampiyonası vardı orada Avrupa şampiyonu oldum. Burada da dünya üçüncüsü oldum. Paris Olimpiyatları için çok büyük puanlar topladım. Bu puanlarla Paris Olimpiyatları’nın bir adımını bitirmiş oldum. Bundan sonra da puanlar toplamaya devam edeceğim. İnşallah Paris’e gidip altın madalya almayı hedefliyorum. Bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve EGO Spor Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAMZE GÜRDAL: 2024’TE GÖZÜMÜ ALTIN MADALYAYA DİKTİM

K44 57 kiloda dünya ikincisi olan milli sporcu Gamze Gürdal, bizim için çok önemli bir turnuvaydı diyerek, “Tokyo’dan geldikten sonra iki büyük turnuvaya katıldık dinlenme fırsatımız olmadan. İlk defa bir dünya şampiyonasında derece aldım. 2024 için de puan toplamaya başlamamız gerekiyordu. Çünkü çok az vakit kaldı. Önemli puanlar aldık, çok mutluyum. Tokyo için çok umutluydum orada kaçan bir madalyam oldu. Öncelikli hedefim tabi ki de madalya almak ama 2024’te gözümü altına diktim” şeklinde konuştu.

EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çok mutluyum, Türkiye adına evlatlarıma çok teşekkür ediyorum. Onları yetiştiren anneye babaya çok teşekkür ediyorum. Bize bu gururu yaşattılar, kupamızı alıp geldiler. Duygularımı anlatamıyorum. Benim için çok özel insanlar, gözyaşları ile izledik. Türkiye’yi dünya şampiyonu yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bu 4'lüyü Paris’ten altınlarla karşılayacağız” dedi.