Dünya Posta Birliğinin 147'nci yılı ve Dünya Posta Günü kutlanıyor

Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin dünya posta teşkilatları arasında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Kurum, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla yarınlarımıza değer katıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dünya Posta Günü ve Dünya Posta Birliğinin 147'nci yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını kutlayan Karaismailoğlu, tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere teşekkür etti.

PTT'nin dünya posta teşkilatları arasında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Kurum, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla yarınlarımıza değer katıyor." diye konuştu.

"Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren bir kurum olarak önemli katkılar sundukları posta sektörünün, her geçen gün gelişerek ve yenilenerek devam etmesini sağladıklarını söyledi.

Dünyadaki tüm posta işletmelerinin insanlığa hizmet amacıyla büyük bir özveri gösterdiğini belirten Gülten, daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gülten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi zor bir dönemde hizmet ağı ve çalışanların fedakarlıklarıyla posta hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Gülten, "Posta sektörü, salgın nedeniyle daha fazla görev ve sorumluluk üstlenerek insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında stratejik rol oynadı. Hepimizin 9 Ekim Dünya Posta Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Posta teşkilatı çalışanları insanların hayatını kolaylaştırıyor"

Gülten, posta hizmetlerinin tüm dünya için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"9 Ekim 1874'te kurulan Dünya Posta Birliği, 147 yıldır hiçbir dönemde önemini kaybetmeyen posta hizmetlerinin tüm dünyada ortak standartlar çerçevesinde gelişimini sağlayarak uluslararası iş birliği ve kalkınmaya aracılık ediyor. Dünya Posta Günü, 192 ülkeyi bir araya getirerek büyük bir ağ kuran ve posta hizmetlerinde stratejik öneme sahip bir misyon üstlenen Dünya Posta Birliğinin kuruluş yıl dönümünde kutlanıyor. Bu vesileyle insanların hayatını kolaylaştıran dünyadaki bütün posta teşkilatı çalışanlarının Dünya Posta Günü'nü kutluyorum."