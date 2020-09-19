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Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci gün sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün sona erdi.
Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci gün sona erdi

Dünyaca ünlü ralli pilotları bugün 31.79 km’lik Yeşilbelde 1, 8.75 km’lik Datça 1, 13.15 km’lik Kızlan 1 ile 31.79 km’lik Yeşilbelde 2, 8.75 km’lik Datça 2, 13.15 km’lik Kızlan 2 etaplarında mücadele etti. 1.36.38.6’lık derecesiyle Red Bull sporcusu Thierry Neuville ikinci günü lider tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Sebastien Loeb 1.37.11.8’lik derecesiyle ikinciliği, 1.37.11.8’lik derecesiyle Sebastien Ogier ise üçüncülüğü elde etti.

TÜRKİYE RALLİSİ YARIN SON BULACAK

Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarın 4 etap koşulacak. 38.15 km’lik Çetibeli 1, 7.05 km’lik Marmaris 1 ve 38.15 km’lik Çetibeli 2, 7.05 km’lik Marmaris 2 etaplarını geçen ralli pilotları finiş görecek. 14:15’te ise dereceye giren sporculara ödüller verilecek.

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