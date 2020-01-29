Dünya Sağlık Örgütü: Tüm dünya alarmda olmalı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı" ifadesi kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili 'Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım' ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.

Çin'de 132 ölümcül vakanın olduğu koronovirüsle ilgili diğer ülkelerden henüz herhangi bir ölüm haberi gelmedi.