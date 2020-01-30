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Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, korovirüs salgınıyla ilgili uluslararası acil durum ilan ettiğini açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

İlk olarak Aralık ayında, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip korovirüs salgını şimdiye dek 18 ülkeyi etkisi altına aldı.

Salgında şimdiye dek sadece Çin'de 171 kişi hayatını kaybetti, dünya çapında ise 8 binden fazla kişide koronavirüsü tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası seyahat ya da ticaret kısıtlamalarına ilişkin özel tedbir tavsiyesinde bulunmadı.

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