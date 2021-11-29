Dünya Şampiyonu Mamak’tan çıktı

WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonasında Merve Dinçel dünya şampiyon oldu

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından ilk defa büyükler kategorisinde tüm kadın sporculara açık olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonasında Mamak Belediyesi Sporcu Merve Dinçel 53 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Gençlere örnek oluyorlar

Amatör ve profesyonel olarak ilçe genelinde her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Köse, “Kulübümüz bünyesindeki sporcularımız aldığı bu madalyalarla hem göğsümüzü kabartıyor hem de

gençlere örnek oluyorlar. Dünya Şampiyonu sporcumuz Merve Dinçel’i yürekten kutluyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.