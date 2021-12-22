  • BIST 1.825,67
  • Altın 713.68329
  • Dolar 12.5309
  • Euro 14.1288
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -11 °C
»

Dünya şaşkına döndü "Erdoğan kuşatmayı kırdı"

Erdoğan’ın TL’yi güçlendirmeyi hedefleyen yeni ekonomi paketinin ardından TL’nin döviz karşısında hızla değer kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yorumlarda, “Kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı” ifadelerine yer verildi.
Dünya şaşkına döndü "Erdoğan kuşatmayı kırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi modelini açıklamasının ardından TL’deki değer kazancı dünyanın gündemine oturdu.

Kabine toplantısının bitmesiyle kameralar karşısına geçen Erdoğan ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın TL’yi güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi destek paketi dünya basınında geniş yankı bulurken, Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, “kuşatma altında” şeklinde nitelediği Türk lirası üzerindeki baskının, Erdoğan’ın yeni ekonomi paketiyle birlikte hafiflediğini kaydetti.

“Erdoğan, lira tasarrufunu teşvik edecek hamleleri açıkladı” başlığıyla haberini okuyucularına servis eden WP, Erdoğan’ın lira cinsinden tasarrufları teşvik etmek için bir dizi önlem aldığını ve kuşatılmış Türk lirasının üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti.

BASKI HAFİFLEDİ

Erdoğan’ın açıklamasının ardından TL’nin Dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığını vurgulayan gazete, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın eylül ayından bu yana faiz oranını 5 puan düşürerek %14’e indirdiğini de hatırlattı.

Diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune ise TL’nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir çalışma yayımladı. ABD’nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, Erdoğan’ın, TL’yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı.

Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Haberde, “Erdoğan’ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti” denildi.

DEĞER KAZANDI

Reuters haber ajansı ise, Erdoğan’ın TL’yi desteklemesinin ardından Türk lirasının yüzde 25 değer kazandığını, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra Türkiye’de piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar döviz satıldığını yazdı.

GÜÇLÜ HAMLE

Fransız LeFigaro Gazetesi de haberinde Türk lirasının güçlendiğine vurgu yaptı. Haberde 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra TL’nin sıçrayışa geçtiği belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye ise Erdoğan’ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk lirasının büyük dönüş yaptığını duyurdu. Haberde gün içi Türk lirasının değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya şaşkına döndü "Erdoğan kuşatmayı kırdı"22 Aralık 2021 Çarşamba 09:27
  • Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var22 Aralık 2021 Çarşamba 09:24
  • Türkiye'nin milli otomobili TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor21 Aralık 2021 Salı 19:10
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak21 Aralık 2021 Salı 18:14
  • Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldüğü çatışmada yaralananların tedavisi sürüyor21 Aralık 2021 Salı 17:15
  • Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena’da mevkidaşlarıyla futbol oynadı21 Aralık 2021 Salı 16:21
  • Anadolu'da 'Kara Akrep' olarak bilinen türün Türkiye'ye özgü olduğu kanıtlandı21 Aralık 2021 Salı 15:18
  • Döviz kurlarındaki düşüş Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı21 Aralık 2021 Salı 15:04
  • Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi21 Aralık 2021 Salı 15:03
  • Antalya'da belediye ekipleri yoğun kar mesaisi yapıyor21 Aralık 2021 Salı 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti