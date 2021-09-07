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Dünya standartlarında yüzme havuzu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin dünya standartlarında müsabakalara ev sahipliği yapacak bir donanıma sahip olduğunu söyledi. 
Dünya standartlarında yüzme havuzu

Başkan Altınok, “Etlik’te bulunan yüzme havuzumuzun Türkiye’de eşi benzeri yok. Bu tesisimiz Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartlara sahip. Tesislerimizi ticari amaçlar için değil; Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarına sporcu yetiştirmek için yaptık.” dedi.

FERAH ORTAMDA SPOR YAPMA İMKÂNI SUNUYOR

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi içinde olimpik yüzme havuzu, eğitim havuzu, kule atlama havuzu, bay ve bayan fıtness salonu, step-aerobik salonu, bay ve bayan sauna, kreş, masaj salonu ve dinlenme odası bulunuyor. 
Burada yer alan olimpik havuz farklı yaş kategorilerinden ve birçok branştan sporcuların katıldığı Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor. Tesiste yer alan spor merkezleri ise vatandaşların modern ve ferah bir ortamda spor yapmalarına imkân tanıyor.

TESİSLEŞMEYE DEVAM

Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ilçedeki tesisleşme çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu bilgileri paylaştı:
“Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmeliyiz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. 2021 yılı tamamlandığında 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapmış olacağız. Bu kapsamda Keçiören’imize 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak yeniledik. Tesislerimizin kapısı spor yapmak isteyen gençlerimize sonuna kadar açık. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Gen

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