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Dünya Yaşlılık Derneği'nden Kenya'ya su kuyusu

Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) Başkanı Umut Çınar, 23 Nisan’ın 100’üncü yılında Kenya’da dernek olarak çocuklara ve yaşlılara su kuyusu açacaklarını söyledi. 
Dünya Yaşlılık Derneği'nden Kenya'ya su kuyusu

Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) genel merkez binasını Çayyolu’nda açtı. Binanın açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Dünya Yaşlılık Derneği Onursal Başkanı Abdullah Satoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan DÜYADER Başkanı Umut Çınar önemli bilgiler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte Ankara’da 50 dönüm üzerine 65 bin metrekarelik yaşam köyünün temelini atmaya hazırlandıklarını ifade eden Çınar, ayrıca 23 Nisan’ın 100’üncü yılında Kenya’da su kuyusu açtıracaklarını da söyledi.

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YAŞLILIK İKİNCİ ÇOCUKLUK YAŞAMIDIR

Türkiye’de olmakla birlikte 16 Avrupa ülkesinde de yaşlılara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Çınar, “Yaşlılık ikinci çocukluk yaşamıdır. Farkı yaşanmışlıklardır. Yaşlılık derneği olarak yurt dışında yılın derneği ve yılın projesini gerçekleştirmiş bir ekip olarak bu büyük birikimlerimizle insanlığa faydalı olmaya çalışıyoruz. Dünya Yaşlılık Derneği olarak 50 dönüm üzerine 65 bin m2 olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber arazilerimizi aldık. Yakında temellerini atacağız. Avrupa’da da 16 ülkede umut çınarı adı altında derneklerimizin işletmelerini ve danışmanlıklarını yaptığı genel merkez dışında yaşam evleri bulunmakta” şeklinde konuştu. 

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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