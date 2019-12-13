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Dünyaca ünlü yıldız Della Miles ilahi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız Della Miles ilahi söyledi
ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi.
13 Aralık 2019 Cuma 09:16
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.