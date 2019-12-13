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Dünyaca ünlü yıldız Della Miles ilahi söyledi

Dünyaca ünlü yıldız Della Miles ilahi söyledi
ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi.
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