  • BIST 1.548
  • Altın 406,245
  • Dolar 7,2729
  • Euro 8,6511
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 7 °C
»

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, film çekimi için geldiği Antalya'da, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleriyle ilgili de çalışma yaptı.
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti

Başrolünü Jason Statham'ın oynadığı 'Five Eyes' filminin çekimleri için 2 aydır Antalya'da bulunan dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri kapsamında, özel üretimini yaptığı ürünlerin imalatları için Antalya OSB'yi ziyaret etti. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, firmaların ürünleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünlerle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler yapan ünlü yönetmen, fabrikalarda fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

DEVRİM ERBİL TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Özel bir helikopter ile Antalya OSB'ye gelen Guy Ritchie'yi, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Günün ilk ziyaretini Bölge Müdürlüğü'ne yapan Ritchie'ye, burada Başkan Ali Bahar tarafından Antalya OSB ve firmaları hakkında sunum yapıldı. Başkan Bahar, yaklaşık bir saat süren toplantı sonunda Türkiye'nin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan Devrim Erbil'in tablosunu Guy Ritchie'ye hediye etti.

3 FİRMA GEZDİ

İlk firma ziyaretini AGT Ağaç San. Tic. A.Ş.'ye yapan Guy Ritchie'ye, şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Semih Söylemez eşlik etti. Yaklaşık 302 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi elektrikli araçlar ile gezen Ritchie, zaman zaman araçtan inerek üretim süreçlerini yakından inceledi. Kristal Endüstriyel Mut. Çam. Mak. Paz. San. ve Tic. A.Ş.'yi de ziyaret eden dünyaca ünlü yönetmen, firma yetkilileri Ramazan Kaynakçı ve Abdi Kilit ile birlikte üretim hattını gezdi ve özel üretim lezzetlerinin tadına baktı. Günün son ziyaretini Ahmet Kasapoğlu Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yapan Ritchie, firma sahibi Ahmet Kasapoğlu ile İngiltere'deki ofisleri ve ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ile ilgili görüştü. Ünlü yönetmen, yaklaşık 4,5 saat süren temaslarının ardından Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından tahsis edilen özel helikopterle bölgeden ayrıldı.

ANTALYA OSB'DEN ETKİLENDİ

Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve buradaki üretim imkanlarından etkilendiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ziyaret ve incelemeler ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"Türkiye çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri. Dağları, denizi ve doğal güzellikleri ile evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor ve bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı. Bugün bizler de o dünyaca ünlü yönetmene, Guy Ritchie'ye ev sahipliği yaptık. Kendisinin yönetmenliğin dışında üretimle ilgili de işleri var, bir iş insanı aynı zamanda. Ülkemizin ve Antalya'mızın üretim kalitesini kendisine bugün bizzat gösterme şansı yakaladık. Ahşap ve makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızda incelemelerde bulunup, bölgede gerçekleştirilebilecek imalatlar hakkında bilgi aldı. Mutluyuz, çünkü ülkemizin ve kentimizin imkanlarını dünyaya tanıtıp taşıma fırsatı elde ettik. Zaman sınırlaması nedeniyle sadece 3 firmamızı gezdirebildik. Fakat diğer birçok firmamız ile ilgili de kendisine bilgi verdik. Burada istediği her şeyi tek seferde yaptırabileceği firmalar olduğunu gördü. Antalya Organize Sanayi Bölgemizden, bu büyüklükten ve buradaki üretim imkanlarından çok etkilendiğini bizlere bizzat iletti."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu19 Mart 2021 Cuma 12:30
  • Avrupa'da yeniden yükselen Kovid-19 vakaları 'üçüncü dalga' endişesini artırıyor19 Mart 2021 Cuma 11:34
  • Nijerya'da silahlı kişilerin yeni hedefi: Öğrenciler19 Mart 2021 Cuma 11:33
  • Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2 yıldan beri yeniden artışa geçti19 Mart 2021 Cuma 11:32
  • Bakan Selçuk: Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı19 Mart 2021 Cuma 11:18
  • Bakan Kurum: Artvin Yusufeli'ndeki yangında 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik19 Mart 2021 Cuma 11:17
  • 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza19 Mart 2021 Cuma 10:45
  • Dilencinin topladığı paralar, ekmek arasından çıktı19 Mart 2021 Cuma 10:43
  • Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: Çok sayıda işçi gazdan etkilendi19 Mart 2021 Cuma 10:42
  • MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor19 Mart 2021 Cuma 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti