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Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla dünya genelinde kutlamalar yapılıyor.
Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Avustralya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Federasyon Meydanı'ndaki kutlamalara, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilciler, Türk okulu Mt. Hira Koleji öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Melbourne'da faaliyet gösteren Mt. Hira Koleji'nden öğrencilerin Avustralya ve Türk bayraklarıyla katıldıkları törende her yıl olduğu gibi bu yılda meydanda göndere İstiklal Marşı eşliğinde 8 Türk bayrağı çekildi. 

Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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