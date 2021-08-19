Dünyada gerçekleşen en büyük depremler

Dünyanın En Büyük Depremi Nerede, Ne Zaman Ve Kaç Şiddetinde Oldu? Dünya'da Yaşanan En Büyük Depremler Listesi?

Dünyanın en büyük depremi nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? Dünya'da yaşanan en büyük depremler listesi?

Şili Depremi (9,5)

22 Mayıs 1960’da Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük depremlerden birincisidir.

Şili depreminin ardından oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nda hızlı bir şekilde ilerleyerek, ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuştur.

Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü verilerine göre, 1999'daki depremlerde Düzce genelinde 16 bin 666 konut, 3 bin 837 iş yeri ağır hasar gördü, 10 bin 968 konut ile 2 bin 573 iş yerinde orta hasar, 13 bin 70 konut ve 1606 iş yerinde ise az hasar tespit edildiği aktarılmıştır.

Depremin merkez üssü başkent Santiago de Chile'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehridir.

Alaska Depremi (9,2)

28 Mart 1964'te Alaska’da meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi de tetikledi.

Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

Endonezya (Sumatra Adası) depremi ( 9,1)

26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana gelmiş olan bu deprem, toplam 40 ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açtı. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sarsıntı sonucunda oluşan metrelerce yüksekliğindeki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika’nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi.

Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 milyon insan evsiz kaldı.

Japonya (Tohoku) depremi

11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana geldi.

Japonya’nın aletsel olarak kaydedilmiş en büyük depremi olmasının yanı sıra, dünyada 1900’lerden beri kaydedilmiş en büyük beş deprem arasında yer almaktadır.

Japon hükümeti, felaketi resmi olarak "Büyük Doğu Japonya depremi" olarak adlandırdı. Deprem sonrasında bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi.

Tsunami ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 15.900 kişi hayatını kaybetti ve 2.531 kişi hâlen kayıp olarak belirtiliyor.

Rusya (Kamçatka) Depremi (9)

Rusya’nın doğusunda 4 Kasım 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak ölçüldü.

Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı “Pasifik Ateş Çemberi” adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor.

1 milyon doların üzerinde maddi hassar oluşturan depremde can kaybı olmamıştır.

Şili Depremi (8,8)

27 Şubat 2010’da Şili’de Concepcion kenti yakınlarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, 8.3 olarak duyurduğu deprem büyüklüğünü önce 8.5'a, daha sonra 8.8'e yükseltti.

Depremin merkez üssü, başkent Santiago'nun 325 kilometre güneybatısı ve Concepcion kentine 115 kilometre uzaklıktadır.

Yerin 35 kilometre altında meydana gelen deprem, yaklaşık 1.5 dakika sürdü. 2 milyon kişiyi etkileyen depremde 500 bin ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Küba depremi (7,7)

Küba ve Jamaika arasındaki bölgede 28 Ocak 2020’de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Diğer ülkelerde gerçekleşen en büyük depremler şu şekildedir;

1. 1964- Alaska 9.2

2. 1952- Kamchatka 9.1

3. 1755- Lizbon 9.0

4. 1939- Erzincan 7.9

5. 1908- Messina 7.5

6. 1756 Düren 6.4

7. 1909 Provence 6.2

8. 1931- Doger Bank 6.1

9. 1667- Şamahı 6.9

