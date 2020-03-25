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Dünyada korona aşısı çalışmalarında son durum

Bazı ülkeler, koronavirüse karşı çare arayışlarına girdi. Bu kapsamda aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Dünyada korona aşısı çalışmalarında son durum

Dünya çapında koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Virüsü salgın olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü'nün ardından tüm gözler aşı ve ilaç olasılığına çevrildi.

Dünya çapında yaklaşık 35 şirket ve akademik kurum böyle bir aşı oluşturmak için yarışıyor.

İNSAN ÜZERİNDE DENEME YAPILACAK

Bu şirketlerden bazıları, aşı bulma konusunda halihazırda aday ve çalışmalar hayvanlar üzerinde yürütülüyor. ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, söz konusu aşıları yakında insan üzerinde deneyecek.

EN AZ BİR YIL SÜRECEK

Geçtiğimiz hafta deneysel bir koronavirüs aşısı çalışmalarına katılan gönüllüler ilk aşı dozlarını aldı. Aşı üzerinde yapılan testlerin tamamlanmasının en az bir yıl süreceği belirtilse de, çalışma, bağışıklık sisteminin koronavirüsle nasıl savaşabileceği hakkında bilgiler sağlayabilir.

45 KİŞİLİK DENEK GRUBU

Aşı ilk olarak 45 kişilik koronavirüsten etkilenmemiş gönüllü ve sağlıklı grup üzerinde uygulanacak. Bilim adamları yapılan aşıların güvenli olup olmadığını görmek istiyor. Bu ilk denekler ciddi yan etkiler veya reaksiyonlar göstermezse, araştırmacılar, sonuçları doğrulamak için yüzlerce sağlıklı gönüllüyle çalışmaları sürdürecek.

100'DEN FAZLA İLAÇ TEST EDİLİYOR

Ayrıca, bir diğer ABD’li aşı şirketi Novavax, koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların bazılarının bu baharda insan üzerinde denenmeye hazır olduğunu bildirdi. Öte yandan, dünya çapında 100’den fazla ilaç da koronavirüs tedavisi için test ediliyor.

TRUMP’TAN AŞI BASKISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 Mart'ta Beyaz Saray'daki bir toplantıda Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine kadar koronavirüs aşısının hazır olması için baskı yaptığı konuşuluyor. Ancak, bu tarihin imkansız olduğu vurgulanıyor. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan araştırmacı Annelies Wilder-Smith, “Çoğu aşıcı gibi ben de bu aşının 18 aydan önce hazır olacağını düşünmüyorum.” dedi.

ÇİN’DE KLİNİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Salgının çıktığı ülke olan Çin’de koronavirüs aşısı için yürütülen klinik çalışmaların ilk aşaması başlatıldı. Pekin yönetiminin fonladığı projede aşılar, ilk gönüllülere uygulandı. Çin’deki aşı, 18-60 yaş arasındaki 108 kişi üzerinde farklı dozlarda deneniyor. Deneklerin, virüsün çıktığı Vuhan kentinden olduğu aktarılırken, çalışmaların yıl sonuna kadar süreceği ifade ediliyor.

ALMANYA’DA İLAÇ GELİŞTİRİLİYOR

Tübingen eyaletinde bulunan ilaç şirketi CureVac’in geliştirdiği ilacın, ancak sonbaharda onbinlerce kişiye gönderilebileceği bildirildi. Şirketin yöneticilerinden Franz Werner Haas, ilaca ilişkin verilerin yılın üçüncü çeyreğinde ellerinde olacağını belirtti.

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