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Dünyada koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 240 bini geçti.
Dünyada koronavirüs bilançosu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor..

Virüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 1 milyon 93 bin 91 kişi iyileşirken 2 milyon 87 bin 913 kişinin tedavisi sürüyor.

'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bin 222'ye, vaka sayısı 3 milyon 421 bin 226'ya ulaştı.

İNGİLTERE, İSPANYA'YI GEÇTİ

Korona yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 65 bin 782 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 28 bin 236 can kaybıyla İtalya, 28 bin 131 ile İngiltere, 25 bin 100 ile İspanya, 24 bin 594 ile Fransa, 7 bin 765 ile Belçika, 6 bin 736 ile Almanya, 6 bin 434 Brezilya, 6 bin 156 ile İran, 4 bin 893 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

TÜRKİYE, RUSYA VE HİNDİSTAN'I GERİDE BIRAKTI

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise Kanada (3 bin 391), Türkiye (3 bin 258), İsveç (2 bin 653), Meksika (1972), İsviçre (1754), İrlanda (1265), Hindistan (1223), Rusya (1222), Peru (1124), Ekvador (1063) ve Portekiz (1007) şeklinde sıralandı.

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