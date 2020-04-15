  • BIST 94.951
  • Altın 377,562
  • Dolar 6,8504
  • Euro 7,4862
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı

Dünyada, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 484 bin 748 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (38 bin 820), İtalya (37 bin 130) ve Fransa (28 bin 805) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 243'e ulaşırken, virüs nedeniyle 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 338 bin 737 aktif enfekte vaka bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'dan getirilen 314 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi15 Nisan 2020 Çarşamba 09:43
  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'dan, koronavirüs açıklaması15 Nisan 2020 Çarşamba 09:18
  • Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi karantinaya alınacak15 Nisan 2020 Çarşamba 09:14
  • Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme için beş partiden ortak önerge15 Nisan 2020 Çarşamba 09:13
  • Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çabalarına övgü15 Nisan 2020 Çarşamba 09:13
  • Cezaevlerinden tahliyeler başladı15 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • Resmi Gazete'de yayımlandı, infaz düzenlemesi yürürlükte15 Nisan 2020 Çarşamba 09:07
  • ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı15 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı15 Nisan 2020 Çarşamba 09:03
  • Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Nisan 2020 Çarşamba 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti